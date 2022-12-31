Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. По его словам, перебазировать российские военные самолеты на другие аэродромы очень сложно.
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Жданов подчеркнул, что, в частности, Россия не может передислоцировать свои самолеты на аэродром Мачулищи в Беларуси.
Это (передислокация в Мачулищи – 24 канал) однозначно невозможно. Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 – это стратегические бомбардировщики. Это тяжелые самолеты дальнего радиуса действия, обладающие рядом особенностей в эксплуатации и обслуживании,
– рассказал военный эксперт.
Как отметил Жданов, например, российские самолеты Ту-22М3 находятся в Курской области. Именно там расположена их база, откуда самолеты взлетают, чтобы наносить удары по Украине.
"Раньше они также наносили удары с воздушного пространства Беларуси. Однако сейчас удары наносятся только из воздушного пространства России – из Курской или Брянской области", – сказал военный эксперт.
Почему "Энгельс" важен для российской стратегической авиации
Аэродром возле города Энгельс Саратовской области – это самая большая база стратегической авиации России.
"Энгельс" – базовый аэродром для самолетов Ту-95 и Ту-160. Они просто к нему привязаны, как якорем,
– подчеркнул Жданов.
По его словам, значение аэродрома обуславливается несколькими факторами.
- Там находится крупнейшее хранилище авиационного топлива, которое используют российские бомбардировщики.
- В "Энгельсе" сосредоточена вся база для ремонта и обслуживания этих самолетов, а также весь персонал.
- Кроме того, именно там хранятся ракеты, которые несут Ту-95 и Ту-160. Также там размещена вся система обслуживания этих ракет и приведения их в боевое состояние.
Олег Жданов рассказал, почему аэродром "Энгельс" важен для России: смотрите видео
Особенности взлетной полосы для бомбардировщиков
Кроме того, как объяснил военный эксперт, не каждый аэродром подойдет для российских бомбардировщиков еще и по характеристикам взлетно-посадочной полосы.
Длина и грузоподъемность взлетной полосы для тяжелых самолетов должна быть большой. Ведь самолет поднимается с максимальным весом, то есть заправлен, еще и с ракетами,
– сказал Жданов.
Он добавил, что, например, Ту-95 может взлетать, имея 8 ракет. И даже если воздушное судно использует все топливо, его посадочный вес также может быть значительным. Ведь самолет может садиться, не запустив ракеты.
"Поэтому посадочная полоса должна быть большой и все это выдерживать", – отметил Жданов.
Сколько времени нужно для передислокации российских самолетов
Военный эксперт подчеркнул, что именно поэтому россияне не могут просто так перебазировать свои бомбардировщики в другое место.
"Перебазирование авиации – это не один месяц работы. Это может занять даже больше года", – сказал Жданов.
"Хлопок" на аэродроме возле Энгельса: коротко
- 26 декабря на российском аэродроме "Энгельс", откуда взлетали бомбардировщики, чтобы наносить ракетные удары по Украине, раздались взрывы. Россия официально заявила, что их военные сбили беспилотник над аэродромом.
- После этого количество авиации на аэродроме уменьшилось. Это понятно из спутниковых снимков, опубликованных западными СМИ.
- Как рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, после взрывов 26 декабря на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне рассредоточивают авиацию. Это отчасти отсрочило следующую атаку по Украине.