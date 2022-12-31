Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. По его словам, перебазировать российские военные самолеты на другие аэродромы очень сложно.

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Жданов подчеркнул, что, в частности, Россия не может передислоцировать свои самолеты на аэродром Мачулищи в Беларуси.

Это (передислокация в Мачулищи – 24 канал) однозначно невозможно. Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 – это стратегические бомбардировщики. Это тяжелые самолеты дальнего радиуса действия, обладающие рядом особенностей в эксплуатации и обслуживании,

– рассказал военный эксперт.

Как отметил Жданов, например, российские самолеты Ту-22М3 находятся в Курской области. Именно там расположена их база, откуда самолеты взлетают, чтобы наносить удары по Украине.

"Раньше они также наносили удары с воздушного пространства Беларуси. Однако сейчас удары наносятся только из воздушного пространства России – из Курской или Брянской области", – сказал военный эксперт.

Почему "Энгельс" важен для российской стратегической авиации

Аэродром возле города Энгельс Саратовской области – это самая большая база стратегической авиации России.

"Энгельс" – базовый аэродром для самолетов Ту-95 и Ту-160. Они просто к нему привязаны, как якорем,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, значение аэродрома обуславливается несколькими факторами.

Там находится крупнейшее хранилище авиационного топлива, которое используют российские бомбардировщики.

В "Энгельсе" сосредоточена вся база для ремонта и обслуживания этих самолетов, а также весь персонал.

Кроме того, именно там хранятся ракеты, которые несут Ту-95 и Ту-160. Также там размещена вся система обслуживания этих ракет и приведения их в боевое состояние.

Олег Жданов рассказал, почему аэродром "Энгельс" важен для России: смотрите видео

Особенности взлетной полосы для бомбардировщиков

Кроме того, как объяснил военный эксперт, не каждый аэродром подойдет для российских бомбардировщиков еще и по характеристикам взлетно-посадочной полосы.

Длина и грузоподъемность взлетной полосы для тяжелых самолетов должна быть большой. Ведь самолет поднимается с максимальным весом, то есть заправлен, еще и с ракетами,

– сказал Жданов.

Он добавил, что, например, Ту-95 может взлетать, имея 8 ракет. И даже если воздушное судно использует все топливо, его посадочный вес также может быть значительным. Ведь самолет может садиться, не запустив ракеты.

"Поэтому посадочная полоса должна быть большой и все это выдерживать", – отметил Жданов.

Сколько времени нужно для передислокации российских самолетов

Военный эксперт подчеркнул, что именно поэтому россияне не могут просто так перебазировать свои бомбардировщики в другое место.

"Перебазирование авиации – это не один месяц работы. Это может занять даже больше года", – сказал Жданов.

"Хлопок" на аэродроме возле Энгельса: коротко