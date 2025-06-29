БпЛА атаковали военный аэродром в Краснодарском крае, повреждена электроподстанция, – СМИ

Беспилотники в ночь на 25 июня военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. Из-за атаки повреждена электроподстанция на территории авиабазы.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники, передает 24 Канал. Отметим, что этот объект уже не впервые оказался под ударом дронов.

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Что известно об атаке на аэродром

Согласно обнародованной информации, еще ночью в среду, 25 июня, местные слышали взрывы в районе военного аэродрома. Впрочем, несмотря на соответствующие сообщения, точной информации или подтверждений атаки на тот момент не публиковали.

Сейчас источники росСМИ в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердили, что якобы украинские БпЛА атаковали военный аэродром "Кущевская".

К слову, в мае 2024 года СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ уже атаковали этот аэродром. На этом аэродроме были десятки самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Также дроны атаковали аэродром "Кущевская" в конце апреля 2024 года. Тогда уничтожили склад с универсальными модульными планирующими комплектами. Их враг мог использовать для преобразования обычных бомб в управляемые.