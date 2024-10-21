Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на аэродроме враг хранил авиационные средства поражения. Между тем на заводе оккупанты их производили и хранили ракеты.

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Что россияне хранили на аэродроме "Липецк-2" и заводе Свердлова

Аэродром "Липецк-2" украинские дроны атаковали уже не впервые. Это одна из старейших авиабаз России. Авиабаза известна тем, что на ней когда-то учились военные люфтваффе, то есть воздушные силы Третьего Рейха, еще до начала Второй мировой войны.

Особенность ее сейчас в том, что там находятся центр переобучения пилотов, то есть повышение квалификации, и центр улучшения полетов, который направлен на их совершенствование на самолетах, начиная с СУ-57.

Эта авиабаза является уникальной для России, ведь там есть все виды самолетов Су и МиГ-31. Поскольку сейчас база является большим учебным центром, там есть большая территория со складами авиационных средств поражения, то есть ракет и КАБов,

– отметил Мусиенко.

Руководитель Центра объяснил, что после того, как украинские войска наносили успешные удары по российским аэродромам в разных местах в приграничной полосе, враг был вынужден несколько передислоцировать и переместить свою авиацию. Оккупанты начали использовать те аэродромы, на которых когда-то проводили повышение квалификации пилотов и улучшение технического состояния самолетов.

По заводу имени Свердлова в Дзержинске, реальность его изделий россияне скрывали. На нем, якобы, враг производил только взрывчатку только для горнодобывающей промышленности. На самом деле завод включили в военно-промышленный комплекс России.

На нем производят подрывники и взрывчатку для тех же КАБов и ракет. Более того, установлено, что там хранились и сами ракеты,

– добавил Мусиенко.

К слову, этот завод расположен за 900 километров от границы с Украиной. Он находится под санкциями США и ЕС.