Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на аеродромі ворог зберігав авіаційні засоби ураження. Тим часом на заводі окупанти їх виробляли та зберігали ракети.

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Що росіяни зберігали на аеродромі "Липецьк-2" та заводі Свердлова

Аеродром "Липецьк-2" українські дрони атакували вже не вперше. Це є однією з найстаріших авіабаз Росії. Авіабаза відома тим, що на ній колись навчались військові люфтваффе, тобто повітряні сили Третього Рейху, ще до початку Другої світової війни.

Особливість її зараз в тому, що там знаходяться центр перенавчання пілотів, тобто підвищення кваліфікації, та центр покращення польотів, який спрямований на їх вдосконалення на літаках, починаючи із СУ-57.

Ця авіабаза є унікальна для Росії, адже там є усі види літаків Су та Міг-31. Оскільки зараз база є великим навчальним центром, там є велика територія зі складами авіаційних засобів ураження, тобто ракет та КАБів,

– наголосив Мусієнко.

Керівник Центру пояснив, що після того, як українські війська завдавали успішних ударів по російських аеродромах в різних місцях у прикордонній смузі, ворог був змушений дещо передислокувати та перемістити свою авіацію. Окупанти почали використовувати ті аеродроми, на яких колись проводили підвищення кваліфікації пілотів та покращення технічного стану літаків.

Щодо заводу імені Свердлова у Дзержинську, реальність його виробів росіяни приховували. На ньому, буцімто, ворог виробляв лише вибухівку лише для гірничодобувної промисловості. Насправді ж завод включили у військово-промисловий комплекс Росії.

На ньому виробляють підривники та вибухівку для тих же КАБів і ракет. Ба більше, встановлено, що там зберігались і самі ракети,

– додав Мусієнко.

До слова, цей завод розташований за 900 кілометрів від кордону з Україною. Він перебуває під санкціями США та ЄС.