На авиабазе в Липецке, куда мощно прилетело, базировались и новейшие Су-57, – Defense Express

Специалисты рассказали, что в Липецке не стандартный военный аэродром. Там размещен один из крупнейших учебных центров России.

Речь идет о четвертом Центре боевого применения и переучивания летного состава. Его с начала полномасштабного вторжения использует тактическая авиация военно-космических сил России для выполнения непосредственных боевых задач.

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Что известно об аэродроме в Липецке

Специалисты говорят, что базово учебный центр эксплуатируется 968 опытно-инструкторским смешанным авиаполком.

В то же время именно на базе этого центра проходило обучение российских пилотов на новом российском истребителе Су-57, который в России называют представителем "пятого поколения",

– рассказали специалисты.

По их данным, в апреле 2023 года самолеты попали на спутниковый снимок сервиса Google Earth.



Как выглядели Су-57, находившиеся в Липецке

В то же время специалисты говорят, что они не имеют данных о том, были ли Су-57 на аэродроме в момент атаки дронов в ночь на 9 августа. Соответственно нет информации и о том, были ли повреждены эти или другие российские самолеты.

Однако Генштаб ВСУ рассказал, что Кремль держал на аэродроме Су-34, Су-35 и МиГ-31 России. Сейчас результаты поражения еще уточняют.

Однако источники 24 Канала объяснили, что большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2" взлететь не успели. Известно, что после попадания беспилотника был взрыв, который привел к цепной детонации и масштабному пожару на значительной части аэродрома.

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Источники заверили, что на аэродроме были несколько десятков истребителей, вертолеты, склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.