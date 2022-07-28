Отремонтировать хотели как взлетно-посадочную полосу, так и военную базу. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Достойно внимания россияне планируют взорвать всю инфраструктуру Мелитополя, если придется оттуда бежать

Но все попытки захватчиков оказались неудачными. Сразу после того, как россияне приступили к работе по восстановлению, ВСУ нанесли мощный удар.

россияне прикрываются гражданским населением

Сегодня оккупанты используют Мелитополь как один из ключевых логистических хабов, чтобы подтягивать ресурсы для ведения боевых действий. По словам Федорова, несколько военных баз расположены прямо в центре города. К примеру, из 5 гимназии, расположенной вблизи жилых домов, россияне сделали военную базу. Там расположены казармы, военная техника и разное вооружение. Разумеется, удар по объекту может сопровождаться жертвами среди мирных жителей города.

Федоров добавил, что две недели назад оккупанты захватили одно из предприятий города, где происходит производство кислорода – промышленного и медицинского. Уничтожение этой военной базы также угрожает гражданскому населению.

Сегодня жители Мелитополя, которые остались в городе, находятся в опасности. Оккупанты используют их как "живой щит". Ситуация с каждым днем становится все ужаснее,

– подчеркнул глава города.

Федоров сообщил, что в настоящее время в Мелитополе остается 50 – 60 тысяч человек. Но динамика идет на уменьшение, люди пытаются уехать. Сегодня в городе полная стагнация и депрессия, ведь нет ни одного оккупированного населенного пункта, который процветает при власти российских оккупантов.

ВСУ в Мелитополе: коротко

3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе. В результате метких попаданий Мелитопольский аэродром уничтожен, а также – ликвидировано более 200 оккупантов.

Считается, что высокоточный удар украинские воины нанесли из американских РСЗО HIMARS.

Кроме того, был разрушен железнодорожный мост, по которому россияне доставляли боеприпасы в сторону Бердянска, Донецка и Луганской области.

24 июля нанесли удар, в результате которого повреждено железнодорожное полотно, котрое было стратегически важным для оккупантов. Это значительно усложнило оккупантам логистику.

По официальным данным, в настоящее время во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих селах расположено ориентировочно 4 – 5 вражеских военных баз и складов с боеприпасами. В основном они сосредоточены в восточной части города – в направлении Донецка и Мариуполя.

Мелитопольцы в опасности, ситуация ухудшается каждый день, базы рф – в центре города: смотрите видео