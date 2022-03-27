Аэродром Мелитополя уверенно "догоняет" Чернобаевку: Арестович заявил о потерях россиян

Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами. Похоже, Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли врагу потери на аэродроме в Мелитополе.

4:0. Сегодня

Соответствующий намек в своем фейсбуке сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он написал, что аэродром Мелитополя догоняет Чернобаевку.

По теме 11:0: Арестович намекнул на разгром российских военных в Чернобаевке

По словам Арестовича, можно предположить, что украинские военные в четвертый раз подряд разгромили врага в Мелитополе. Оккупанты якобы понесли потери 27 марта.

Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня,

– написал Арестович.

Обратим внимание, что мелитопольский отряд территориальной обороны провел успешную наступательную операцию. Благодаря этому начали освобождать населенные пункты Запорожской области.

Также известно, что во временно оккупированном Мелитополе 70 российских военных восстали против своего преступного руководства.

Достойно внимания – Военные разгромили оккупантов в Чернобаевке 10 раз: смотрите видео