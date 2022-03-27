Аэродром Мелитополя уверенно "догоняет" Чернобаевку: Арестович заявил о потерях россиян
27 марта 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами. Похоже, Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли врагу потери на аэродроме в Мелитополе.
4:0. Сегодня
Соответствующий намек в своем фейсбуке сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он написал, что аэродром Мелитополя догоняет Чернобаевку.
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По словам Арестовича, можно предположить, что украинские военные в четвертый раз подряд разгромили врага в Мелитополе. Оккупанты якобы понесли потери 27 марта.
Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня,
– написал Арестович.
- Обратим внимание, что мелитопольский отряд территориальной обороны провел успешную наступательную операцию. Благодаря этому начали освобождать населенные пункты Запорожской области.
- Также известно, что во временно оккупированном Мелитополе 70 российских военных восстали против своего преступного руководства.
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