Аэродром Мелитополя уверенно "догоняет" Чернобаевку: Арестович заявил о потерях россиян

27 марта 2022 , 12:00
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Источник:

фейсбук Алексея Арестовича

Украинские военные ведут бои с российскими оккупантами. Похоже, Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли врагу потери на аэродроме в Мелитополе.

4:0. Сегодня

Соответствующий намек в своем фейсбуке сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он написал, что аэродром Мелитополя догоняет Чернобаевку.

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По словам Арестовича, можно предположить, что украинские военные в четвертый раз подряд разгромили врага в Мелитополе. Оккупанты якобы понесли потери 27 марта.

Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня,
– написал Арестович.

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Автор: Михайло Гема