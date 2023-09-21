Украина атаковала военный аэродром окупантов в Саках: показываем на карте, где он

Этой ночью Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь", Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности. Показываем на карте, где расположен аэродром

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"Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти дроны используют россияне для координации воздушных атак по Украине, а также в качестве боевого ударного БПЛА", – сообщили в СБУ.

В ходе спецоперации есть попадание в цели, нанесены серьезные повреждения технике окупантов.

Где расположен аэродром "Саки"

Российские оккупационные войска использовали аэродром "Саки" в поселке Новофедоровка в Крыму, как и другие крымские военные аэродромы, для нанесения авиационных ударов по Украине. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 км.

Смотрите на карте, где расположена Новофедоровка:

Что нужно знать об аэродроме "Саки"

До весны 2014 года на аэродроме размещалась военная часть 10-й бригады морской авиации Вооруженных сил Украины. Именно эта бригада во время захвата Крыма российскими военными едва ли не единственная смогла незаметно переместить свою авиационную технику на материковую часть Украины.



Евпатория расположена в 18 километрах от Новофедоровки / Скриншот Google Maps

Где расположен аэродром "Саки" / Скриншот Google Maps

После аннексии Крыма Россия продолжила использовать аэродром в Новофедоровке по военному назначению.

С 2014 года на аэродроме базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

С лета до начала сентября 2014 на аэродроме проводились учебно-тренировочные полеты летчиками отдельного корабельного истребительного авиационного полка палубной авиации УФ на 6 Су-33 и 2 Су-25у.

Авиабаза "Саки" активно использовалась с начала полномасштабного российского вторжения в Украину для атак по украинским позициям, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, именно возле Новофедоровки расположены склады с боеприпасами и уникальный учебно-тренировочный комплекс Нить.