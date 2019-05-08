"Аэрофлот" выплатит компенсацию пострадавшим в результате авиакатастрофы

Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует выплатить денежную компенсацию пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево". Напомним, что во время аварийной посадки самолета Superjet 100 5 мая погиб 41 человек из 78.

Российские авиалинии заявили, что выплатят по миллиону рублей компенсации тем пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

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А вот пассажиры, оказавшиеся на больничных койках, получат по два миллиона рублей компенсации. Семьям погибших пообещали дать по пять миллионов рублей.

В авиакомпании подчеркнули, что подать заявление на выплату можно только в представительстве "Аэрофлота" в Мурманске или же в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки пассажиров бизнес-класса достать из багажных полок ручную кладь. Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

В целом в течение последнего года в России возникло по меньшей мере восемь неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Смотрите видео: смертельный пожар пассажирского самолета в "Шереметьево"