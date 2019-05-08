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      "Аерофлот" виплатить компенсацію постраждалим внаслідок авіакатастофи

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      "Аерофлот" виплатить компенсацію постраждалим внаслідок авіакатастофи
      "Аерофлот" виплатить компенсацію постраждалим внаслідок авіакатастофи / Getty Images

      Російська авіакомпанія "Аерофлот" планує виплатити грошову компенсацію постраждалим та сім'ям загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво". Нагадаємо, що під час аварійної посадки літака Superjet 100 5 травня загинула 41 людина з 78.

      Російські авіалінії заявили, що виплатять по мільйону рублів компенсації тим пасажирам, яким не потрібна була госпіталізація.

      Читайте також: Люди усміхалися, думали, що все гаразд – пасажир SU1492 про посадку в "Шереметьєво"

      А от пасажири, які опинилися на лікарняних ліжках, отримають по два мільйони рублів компенсації. Натомість сім'ям загиблих пообіцяли дати по п'ять мільйонів рублів. 

      В авіакомпанії наголосили, що подати заяву на виплату можна лише у представництві "Аерофлоту" у Мурманську або ж в офісах власного продажу авіакомпанії у Москві.

      Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу. Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

      Загалом протягом останнього року у Росії виникло щонайменше вісім неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100. 

      Дивіться відео: Смертельна пожежа пасажирського літака у "Шереметьєво"

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Авіакатастрофа в Шереметьєво Лікарня Жертви Москва авіація Пожежа
      Джерело: 24 канал
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