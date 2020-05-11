Аэропорт "Борисполь" – лучший в Восточной Европе: итоги World Airport Awards 2020
Аэропорт "Борисполь", что под Киевом, вошел в число лучших в Восточной Европе. Правда, в целом в мире он даже не попал в первую сотню, как и ни один из остальных украинских аэропортов.
В Восточной Европе "Борисполь" занял четвертую строчку, уступив аэродромам венгерского Будапешта, румынского Бухареста и эстонского Таллинна. Об этом свидетельствуют премии результаты World Airport Awards 2020 по версии респектабельной организации по оценке авиационного сервиса Skytrax.
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5-10 места заняли аэропорты:
- Риги (Латвия),
- Белграда (Сербия),
- Братиславы (Словакия),
- Тбилиси (Грузия),
- Скопье (Македония),
- Софии (Болгария).
В Европе же лучшим признали аэропорт немецкого Мюнхена – в мировом рейтинге он занимает 5 строчку. Также в десятку лучших вошел нидерландский Амстердам.
Лучшим аэропортом мира восьмой год подряд назвали аэропорт "Чанги" в Сингапуре. Кроме того, он также стал:
- лучшим в Азии,
- лучшим аэродромом с трафиком в 60-70 миллионов пассажиров,
- аэропортом с наилучшими удобствами для отдыха.
Почему аэропорт "Чанги" в Сингапуре – лучший: смотрите видео
Второе место в мировом рейтинге досталось токийский " Ханеда "(Япония), третье – "Хамад" в Дохе (Катар), четвертое – южнокорейском Інчхону.
ТОП-10 лучших мировых аэропортов в 2019 году:
- Международный аэропорт "Чанги" – Сингапур
- Международный аэропорт Токио "Ханеда" – Япония
- Международный аэропорт Дохи "Хамад" – Катар
- Международный аэропорт Сеула "Инчхон" – Южная Корея
- Международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса – Германия
- Международный аэропорт Гонконга – Гонконг
- Международный аэропорт Нарита – Япония
- Международный аэропорт "Кансай" – Япония
- Международный аэропорт "Схипхол" – Нидерланды
- Международный аэропорт Цюриха – Швейцария
Коротко о рейтинге World Airport Awards 2020
- В нынешнем опросе приняли участие представители более 100 различных национальностей.
- Они оценили 550 различных аэропортов во всем мире.
- Анкетирование длилось с сентября 2019-го по февраль 2020 года.
- Все записи опроса тщательно проверяли, чтобы идентифицировать IP и информацию о пользователях.
- Дубликаты или подозрения голоса удаляли.
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Объявление победителей премии World Airport Awards 2020: смотрите видео
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