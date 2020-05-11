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Аэропорт "Борисполь" – лучший в Восточной Европе: итоги World Airport Awards 2020

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Аэропорт "Борисполь" стал лучшим в Восточной Европе по результатам World Airport Awards 2020
Аэропорт "Борисполь" стал лучшим в Восточной Европе по результатам World Airport Awards 2020 / Getty Images

Аэропорт "Борисполь", что под Киевом, вошел в число лучших в Восточной Европе. Правда, в целом в мире он даже не попал в первую сотню, как и ни один из остальных украинских аэропортов.

В Восточной Европе "Борисполь" занял четвертую строчку, уступив аэродромам венгерского Будапешта, румынского Бухареста и эстонского Таллинна. Об этом свидетельствуют премии результаты World Airport Awards 2020 по версии респектабельной организации по оценке авиационного сервиса Skytrax.

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5-10 места заняли аэропорты:

  • Риги (Латвия),
  • Белграда (Сербия),
  • Братиславы (Словакия),
  • Тбилиси (Грузия),
  • Скопье (Македония),
  • Софии (Болгария).

В Европе же лучшим признали аэропорт немецкого Мюнхена – в мировом рейтинге он занимает 5 строчку. Также в десятку лучших вошел нидерландский Амстердам.

Лучшим аэропортом мира восьмой год подряд назвали аэропорт "Чанги" в Сингапуре. Кроме того, он также стал:

  • лучшим в Азии,
  • лучшим аэродромом с трафиком в 60-70 миллионов пассажиров,
  • аэропортом с наилучшими удобствами для отдыха.

Почему аэропорт "Чанги" в Сингапуре – лучший: смотрите видео

Второе место в мировом рейтинге досталось токийский " Ханеда "(Япония), третье – "Хамад" в Дохе (Катар), четвертое – южнокорейском Інчхону.

ТОП-10 лучших мировых аэропортов в 2019 году:

  1. Международный аэропорт "Чанги" – Сингапур
  2. Международный аэропорт Токио "Ханеда" – Япония
  3. Международный аэропорт Дохи "Хамад" –  Катар
  4. Международный аэропорт Сеула "Инчхон" –  Южная Корея
  5. Международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса – Германия
  6. Международный аэропорт Гонконга – Гонконг
  7. Международный аэропорт Нарита – Япония
  8. Международный аэропорт "Кансай" – Япония
  9. Международный аэропорт "Схипхол" – Нидерланды
  10. Международный аэропорт Цюриха – Швейцария

Коротко о рейтинге World Airport Awards 2020

  • В нынешнем опросе приняли участие представители более 100 различных национальностей.
  • Они оценили 550 различных аэропортов во всем мире.
  • Анкетирование длилось с сентября 2019-го по февраль 2020 года.
  • Все записи опроса тщательно проверяли, чтобы идентифицировать IP и информацию о пользователях.
  • Дубликаты или подозрения голоса удаляли.

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Объявление победителей премии World Airport Awards 2020: смотрите видео

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Катар Япония Сингапур Нидерланды рейтинги авиация Новости Борисполя Новости Украины
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