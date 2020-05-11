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Аеропорт "Бориспіль" – найкращий у Східній Європі: підсумки World Airport Awards 2020

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Аеропорт "Бориспіль" став найкращим у Східній Європі за результатами World Airport Awards 2020
Аеропорт "Бориспіль" став найкращим у Східній Європі за результатами World Airport Awards 2020 / Getty Images

Аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, увійшов до числа найкращих у Східній Європі. Щоправда, загалом у світі він навіть не потрапив до першої сотні, як і жоден з решти українських аеропортів.

У Східній Європі "Бориспіль" посів четверту сходинку, поступившись летовищам угорського Будапешта, румунського Бухареста та естонського Таллінна. Про це свідчать премії результати World Airport Awards 2020 за версією респектабельної організації з оцінки авіаційного сервісу Skytrax.

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5 – 10 місця посіли аеропорти:

  • Риги (Латвія),
  • Белграда (Сербія),
  • Братислави (Словаччина),
  • Тбілісі (Грузія),
  • Скоп'є (Македонія),
  • Софії (Болгарія).

У Європі ж найкращим визнали аеропорт німецького Мюнхена – у світовому рейтингу він посідає 5 сходинку. Також до десятки найкращих увійшов нідерландський Амстердам.

Найкращим летовищем світу восьмий рік поспіль назвали аеропорт "Чангі" в Сингапурі. Крім того, він також став:

  • найкращим в Азії,
  • кращим летовищем з трафіком у 60 – 70 мільйонів пасажирів,
  • аеропортом з найкращими зручностями для відпочинку.

Чому аеропорт "Чангі" в Сінгапурі – найкращий: дивіться відео 

Друге місце у світовому рейтингу дісталося токійському "Ханеда" (Японія), третє – "Хамад "у Досі (Катар), четверте – південнокорейському Інчхону.

ТОП-10 найкращих світових аеропортів у 2019 році:

  1. Міжнародний аеропорт “Чангі” – Сингапур
  2. Міжнародний аеропорт Токіо “Ханеда” – Японія
  3. Міжнародний аеропорт Дохи “Хамад” – Катар
  4. Міжнародний аеропорт Сеула “Інчхон” – Підвенна Корея
  5. Міжнародний аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса – Німеччина
  6. Міжнародний аеропорт Гонконгу – Гонконг
  7. Міжнародний аеропорт “Наріта” – Японія
  8. Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія
  9. Міжнародний аеропорт “Схіпгол” – Нідерланди
  10. Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія

Коротко про рейтинг World Airport Awards 2020

  • В цьогорічному опитуванні взяли участь представники понад 100 різних національностей.
  • Вони оцінили 550 різних летовищ у всьому світі.
  • Анкетування тривало з вересня 2019-го по лютий 2020 року.
  • Всі записи опитування ретельно перевіряли, щоб ідентифікувати IP та інформацію про користувачів.
  • Дублікати або підозрілі голоси видаляли.

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Оголошення переможців премії World Airport Awards 2020: дивіться відео 

 

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Катар Японія Сінгапур Нідерланди Рейтинги авіація Новини Борисполя Новини України
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