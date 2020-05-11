Аеропорт "Бориспіль" – найкращий у Східній Європі: підсумки World Airport Awards 2020

Аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, увійшов до числа найкращих у Східній Європі. Щоправда, загалом у світі він навіть не потрапив до першої сотні, як і жоден з решти українських аеропортів.

У Східній Європі "Бориспіль" посів четверту сходинку, поступившись летовищам угорського Будапешта, румунського Бухареста та естонського Таллінна. Про це свідчать премії результати World Airport Awards 2020 за версією респектабельної організації з оцінки авіаційного сервісу Skytrax.

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5 – 10 місця посіли аеропорти:

Риги (Латвія),

Белграда (Сербія),

Братислави (Словаччина),

Тбілісі (Грузія),

Скоп'є (Македонія),

Софії (Болгарія).

У Європі ж найкращим визнали аеропорт німецького Мюнхена – у світовому рейтингу він посідає 5 сходинку. Також до десятки найкращих увійшов нідерландський Амстердам.

Найкращим летовищем світу восьмий рік поспіль назвали аеропорт "Чангі" в Сингапурі. Крім того, він також став:

найкращим в Азії,

кращим летовищем з трафіком у 60 – 70 мільйонів пасажирів,

аеропортом з найкращими зручностями для відпочинку.

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Друге місце у світовому рейтингу дісталося токійському "Ханеда" (Японія), третє – "Хамад "у Досі (Катар), четверте – південнокорейському Інчхону.

ТОП-10 найкращих світових аеропортів у 2019 році:

Міжнародний аеропорт “Чангі” – Сингапур Міжнародний аеропорт Токіо “Ханеда” – Японія Міжнародний аеропорт Дохи “Хамад” – Катар Міжнародний аеропорт Сеула “Інчхон” – Підвенна Корея Міжнародний аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса – Німеччина Міжнародний аеропорт Гонконгу – Гонконг Міжнародний аеропорт “Наріта” – Японія Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія Міжнародний аеропорт “Схіпгол” – Нідерланди Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія

Коротко про рейтинг World Airport Awards 2020

В цьогорічному опитуванні взяли участь представники понад 100 різних національностей.

Вони оцінили 550 різних летовищ у всьому світі.

Анкетування тривало з вересня 2019-го по лютий 2020 року.

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Оголошення переможців премії World Airport Awards 2020: дивіться відео