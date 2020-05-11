Аеропорт "Бориспіль" – найкращий у Східній Європі: підсумки World Airport Awards 2020
Аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, увійшов до числа найкращих у Східній Європі. Щоправда, загалом у світі він навіть не потрапив до першої сотні, як і жоден з решти українських аеропортів.
У Східній Європі "Бориспіль" посів четверту сходинку, поступившись летовищам угорського Будапешта, румунського Бухареста та естонського Таллінна. Про це свідчать премії результати World Airport Awards 2020 за версією респектабельної організації з оцінки авіаційного сервісу Skytrax.
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5 – 10 місця посіли аеропорти:
- Риги (Латвія),
- Белграда (Сербія),
- Братислави (Словаччина),
- Тбілісі (Грузія),
- Скоп'є (Македонія),
- Софії (Болгарія).
У Європі ж найкращим визнали аеропорт німецького Мюнхена – у світовому рейтингу він посідає 5 сходинку. Також до десятки найкращих увійшов нідерландський Амстердам.
Найкращим летовищем світу восьмий рік поспіль назвали аеропорт "Чангі" в Сингапурі. Крім того, він також став:
- найкращим в Азії,
- кращим летовищем з трафіком у 60 – 70 мільйонів пасажирів,
- аеропортом з найкращими зручностями для відпочинку.
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Друге місце у світовому рейтингу дісталося токійському "Ханеда" (Японія), третє – "Хамад "у Досі (Катар), четверте – південнокорейському Інчхону.
ТОП-10 найкращих світових аеропортів у 2019 році:
- Міжнародний аеропорт “Чангі” – Сингапур
- Міжнародний аеропорт Токіо “Ханеда” – Японія
- Міжнародний аеропорт Дохи “Хамад” – Катар
- Міжнародний аеропорт Сеула “Інчхон” – Підвенна Корея
- Міжнародний аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса – Німеччина
- Міжнародний аеропорт Гонконгу – Гонконг
- Міжнародний аеропорт “Наріта” – Японія
- Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія
- Міжнародний аеропорт “Схіпгол” – Нідерланди
- Міжнародний аеропорт “Кансай” – Японія
Коротко про рейтинг World Airport Awards 2020
- В цьогорічному опитуванні взяли участь представники понад 100 різних національностей.
- Вони оцінили 550 різних летовищ у всьому світі.
- Анкетування тривало з вересня 2019-го по лютий 2020 року.
- Всі записи опитування ретельно перевіряли, щоб ідентифікувати IP та інформацію про користувачів.
- Дублікати або підозрілі голоси видаляли.
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