В аэропорту Гамбурга мужчина держал в заложниках дочь: полиция почти сутки уговаривала сдаться

Аэропорт Гельмута Шмидта в Гамбурге не работал более 20 часов. Там проводили полицейскую операцию из-за вооруженного мужчины, который держал в заложниках собственного ребенка.

Вечером 4 ноября мужчина на Audi прорвался на территорию аэропорта. Он произвел несколько выстрелов из автомобиля, а также выбросил из окна две бутылки с зажигательной смесью.

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Хотел забрать дочь на родину

Жена 35-летнего мятежника по имени Салман заранее предупредила полицию и медиков, что ее муж несется в аэропорт с их 4-летней дочерью.

: По предварительным данным, мужчина хотел вместе с ребенком вылететь на родину, в Турцию. Вероятно, между супругами перед инцидентом разразился спор по поводу попечительства над дочерью.

Авиасообщения в Гамбурге прекратили, людей из аэропорта эвакуировали.

Далее правоохранители пытались уговорить мужчину сложить оружие и отпустить ребенка, но безуспешно. Переговоры продолжались почти сутки. Наконец, днем 5 ноября стало известно, что вооруженный мужчина сдался. Он объяснил, что причиной его поступка стала "битва" за попечительство над ребенком. С дочерью, которую он удерживал в заложниках, все хорошо.

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