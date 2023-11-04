Аэропорт Гамбурга закрыли из-за вооруженного мужчины

Аэропорт Гельмута Шмидта в Гамбурге вечером 4 ноября закрыли из-за вооруженного мужчины. Авиасообщение остановили.

Немецкие СМИ сообщают, что неизвестный на Audi пробил заграждение аэропорта и устроил несколько пожаров. В настоящее время идет масштабная полицейская операция.

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Полеты немедленно остановили. Несколько самолетов, приближавшихся к аэропорту Гельмута Шмидта, перенаправили в Ганновер.

По предварительным данным, мужчина так ведет себя из-за семейной драмы. Его жена позвонила по телефону правоохранителям и сообщила, что он двигается в сторону аэропорта. По предварительным данным, мужчина может удерживать в заложниках двоих детей.