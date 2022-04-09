Аэропорт в Гостомеле должен был стать точкой входа оккупантов в Киев, – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монарстырский вместе с журналистами посетил Гостомель. Чиновник подчеркнул, что захват аэропорта был важным для оккупантов, ведь с помощью него они хотели штурмовать Киев.

Российские десантники пытались взять под контроль аэропорт в Гостомеле в первый день войны. Однако оккупантам не удалось реализовать свои планы.

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Аэропорт усеян снарядами

Оккупанты фактически изуродовали аэродром. Сейчас аэропорт усеян вражескими снарядами. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что захват аэродрома был важным для захватчиков.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы именно здесь, в аэропорту Гостомеля, приземлялись военно-транспортные самолеты "ИЛ" с десантом и техникой. Это должна была быть "точка входа" в Киев. Их задача была – сохранить взлетно-посадочную полосу для высадки здесь десанта и разгрузки техники. Им эту задачу выполнить не удалось,

– заявил Монастырский.

Так сейчас выглядит аэропорт в Гостомеле / Фото Андрея Новицкого

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