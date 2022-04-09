Російські десантники намагалися взяти під контроль аеропорт у Гостомелі у перший день війни. Однак окупантам не вдалося реалізувати свої плани.

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Аеропорт всіяний снарядами

Окупанти фактично понівечили летовище. Зараз аеропорт всіяний ворожими снарядами. Глава МВС Денис Монастирський заявив, що захоплення летовища було важливим для загарбників.

Первинна ідея полягала в тому, щоб саме тут, в аеропорту Гостомеля, приземлялися військово-транспортні літаки "ІЛ" з десантом і технікою. Це мала бути "точка входу" до Києва. Їхнє завдання було – зберегти злітно-посадкову смугу для висадки тут десанту та розвантаження техніки. Їм цю задачу виконати не вдалося,

– заявив Монастирський.



Так зараз виглядає аеропорт у Гостомелі / Фото Андрія Новицького

Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів: дивіться відео