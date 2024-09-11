Испугались дронов: в Мурманске срочно закрыли аэропорт

В Мурманске 11 сентября неожиданно остановили работу местного аэропорта. В сети жалуются, что в регионе якобы есть угроза атаки дронов.

Об этом пишут росСМИ. Известно, что в Мурманске не принимают рейсы с 09:30, а из Архангельска уже задерживаются самолеты, передает 24 Канал.

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В Мурманске испугались дронов

Российские телеграм-каналы сообщают, что аэропорт Мурманска прекратил работу. С 09:30 в аэропорту не принимают рейсы, а из Архангельска – уже есть задержки.

Причины в СМИ не объясняют, однако местные телеграм-каналы пишут о якобы угрозе атаки дронов. Стоит заметить, что Мурманск расположен за тысячи километров от Украины.

Так, расстояние от самой высокой точки украинской границы до российского Мурманска – более 1800 километров.



Как далеко расположен Мурманск от украинской границы / Скриншот с Google maps

Стоит заметить, что сам аэропорт Мурманска расположен за пределами города – в 4 километрах к юго-западу от поселка Мурмаши и в 24 километрах от центра города. Аэропорт является одним из узловых аэропортов для авиакомпании Nordavia.

Где расположен аэропорт Мурманска: смотрите на карте

К слову, именно в Мурманской области также расположен военный аэродром "Оленья". Там базируются самолеты стратегической авиации, из которых оккупанты обстреливают мирные города и гражданское население в Украине.