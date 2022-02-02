Аэропорт Праги отказался от русского языка при объявлении рейсов в Украину

В Праге аэропорт отказался объявлять рейсы в Украину на третьем языке – на русском. С 1 февраля объявления будут делать на английском и чешском.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис рассказал, что получал множество жалоб от наших граждан на русский язык при объявлении рейсов. Посольство несколько лет пыталось повлиять на ситуацию.

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Рад сообщить, что в пражском аэропорту с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках. То есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так как это происходит при посадках на рейсы в подавляющее большинство других стран,

– заявил дипломат.

Почему рейсы объявляли на русском

На обращение посольства аэропорт имени Вацлава Гавела отвечал, что объявления на русском делают по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах.

По словам Перебийноса, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями украинцев, которые, как и другие пассажиры, способны понять базовые объявления о начале посадки на английском или чешском.

Второй аргумент вообще звучит странно, ведь:

россияне транзитом через Украину не летают, поскольку авиасообщения между нашим государством и страной-агрессором давно нет;

транзитные пассажиры из других стран способны понять английский.

Перебийнис подчеркнул, что русский язык в такой ситуации используют искусственно, а его необходимость – явно надуманная и преувеличенная.

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Полный текст публикации Евгения Перебийноса в фейсбуке:

Те из вас, кто летал через пражский аэропорт, наверное, обращали внимание, что при посадке на рейсы в Украину уже на самых гейтах объявления звучат на чешском, английском и почему-то русском языках. В последние годы мы получали немало обращений от вас с вопросами в этой ситуации и требованиями вмешаться.

Мы уже давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку считаем, что логики в дублировании информации по-русски нет никакой. Аэропорт нам постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах. Первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, равно как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки. Второй же аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует. Если же речь идет о транзитных пассажирах – гражданах третьих стран – то здесь опять же большинство из них так или иначе должно понимать английский. Другими словами, русский язык в таких ситуациях применяется искусственно, а его необходимость – явно надуманная и преувеличенная.

Рад сообщить, что пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, то есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющего большинства других стран.