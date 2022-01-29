Сериал транслирует телеканал "1+1" и в нем якобы все российское. Об этом заявляют в сообществе "Відсіч".

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Язык, документы, надписи на русском

Как утверждают, в сериале герои общаются на русском. Кроме того, официальная документация, надписи на дверях чиновников, книги и титры также на языке оккупанта.

Сериал просто пахнет "русским миром". Статья 23 закона о языке, который вступил в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке,

– говорится в сообщении активистов.

Они твердо заявляют, что показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах", а также "других олигархических каналах" является грубым нарушением закона о языке.

Обратите внимание! Сериал "Дикие" считается юмористическим. Он состоит из короткометражных эпизодов, совсем не связанных между собой.

Сериал "Дикие" транслирует канал "1+1": смотрите видео