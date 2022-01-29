Серіал транслює телеканал "1+1" і в ньому нібито все російське. Про це заявляють у спільноті "Відсіч".

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Мова, документи, написи російською

Як стверджують, у серіалі герої спілкуються російською. Крім того, офіційна документація, написи на дверях чиновників, книги та титри також мовою окупанта.

Серіал просто пахне "русским міром". Стаття 23 закону про мову, яка набула чинності ще 16 липня 2021 року, зобов'язує телеканали демонструвати фільми виключно державною мовою,

– мовиться в повідомленні активістів.

Вони твердо заявляють що показ цього та інших російськомовних фільмів та серіалів на "Плюсах", а також "інших олігархічних каналах" є грубим порушенням закону про мову.