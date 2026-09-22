Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на компанию "Литовские аэропорты".

Каковы подробности инцидента?

Закрытие воздушного пространства над аэропортом длилось с 23:25 до 2:45. Из-за этого часть самолетов, направлявшихся в столицу Литвы, изменила маршрут и приземлилась в Каунасе и Риге, а вылеты из столицы подверглись длительным задержкам.

В заявлении авиаоператора LTOU отмечается, что вынужденные меры были приняты из-за обнаружения навигационных маркеров, характерных для метеорологических шаров. Представители компании квалифицировали этот случай как очередную гибридную атаку со стороны белорусского режима против гражданской авиации и общества Литвы.

Ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом действовали с 23:25 до 2:45 из-за гибридной атаки, которую Беларусь осуществляла против Литвы, гражданской авиации и общества. В опасных для авиации районах были зафиксированы навигационные отметки, характерные для воздушных шаров,

– сообщили в пресс-службе LTOU.

Систематические сбои в системе авиасообщения

Подобный инцидент с контрабандными воздушными шарами произошел впервые за последние несколько месяцев, ведь предыдущий случай фиксировали еще в июне. Всего с начала года угрозы, связанные с зондами белорусских контрабандистов, нарушали работу столичного аэропорта уже около десяти раз.

Напомним, ранее мы писали, что 15 сентября аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу из-за обнаружения неизвестного объекта.

Кроме того, подобные угрозы фиксируются и в других странах Европы: 18 сентября аэропорт Люксембурга также был вынужден приостановить полеты из-за появления неавторизованных беспилотников.