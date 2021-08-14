Прибыл самолет из США: аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс – фото
14 августа 2021 , 12:20Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
В аэропорту "Житомир" приземлился первый международный рейс. Это был самолет общего назначения Рiper Рa-31-350, прибывший из США.
Первый за свое существование международный рейс аэродром принял 12 августа. На борту воздушного судна находились 2 украинца.
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Украинские пограничники отметили, что со своей стороны обеспечили комфортный, быстрый контроль и безопасное пересечение границы.
- Самолет Рірег Ра-31-350 примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST. Он пройдет в Житомире 14 – 15 августа.
Первый международный рейс в аэропорту "Житомир" / Фото ГНСУ
История аэропорта "Житомир": основное
Источник:"Википедия"
- Его открыли еще в 1939 году. Впрочем, в конце 2011 года у него отозвали сертификат гражданского аэропорта. Все потому, что с 1990-х там не было рейсов.
- Повторно получить сертификат удалось 30 декабря 2015 года. Через месяц аэродром принял первый рейс технического самолета Saab 340.
- В 2018 году авиакомпания Yanair, которая занимается обслуживанием аэропорта, планировала запуск рейсов в грузинский Батуми. Однако тогда этого так и не произошло.
- Согласно распоряжению правительства, в июне 2021 года в аэропорту "Житомир" повторно открыли пункт пропуска через государственную границу – новый и современный.
- Он предназначен для грузового и пассажирского воздушного сообщения и работает в круглосуточном режиме.