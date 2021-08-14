Перший за своє існування міжнародний рейс летовище прийняло 12 серпня. На борту повітряного судна перебували 2 українці.

Цікаво Чергова перемога: аеропорт "Львів" увійшов до трійки лідерів за кількістю польотів

Українські прикордонники наголосили, що зі свого боку забезпечили комфортний, швидкий контроль та безпечний перетин кордону.

Літак Рiper Рa-31-350 візьме участь в космічному фестивалі KOROLОV AVIA FEST. Він пройде у Житомирі 14 – 15 серпня.

Перший міжнародний рейс в аеропорту "Житомир"​ / Фото ДПСУ

Історія аеропорту "Житомир": основне

Джерело: "Вікіпедія"