В аэропорту российского Красноярска мужчина набросился с ножом на пассажиров

В понедельник, 13 января, в аэропорту российского Красноярск произошел инцидент. Там неизвестный мужчина с ножом набросился на пассажиров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что нападающего задержали сотрудники полиции, после этого его направили на медосвидетельствование.

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В аэропорту Красноярска мужчина устроил резню

По словам очевидцев, неизвестный мужчина сидел в кафе в аэропорту Красноярска. Там он схватил нож и начал бегать по зданию, нападая на пассажиров. В результате инцидента есть по меньшей мере один пострадавший.

В росСМИ сообщили, что во время нападения пострадал 39-летний Мансурбек Т. Его увезли в больницу с колото-резаной раной спины и травмой уха.

Впоследствии стало известно, что была установлена личность мужчины, который устроил резню. Им оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. Во время допроса Каимов сообщил, что причиной нападения якобы стала ревность. В то же время потерпевший утверждает, что не знаком с Умидом.

В аэропорту Красноярска мужчина устроил резню: смотрите видео