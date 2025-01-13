Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зазначається, що нападника затримали співробітники поліції, після цього його направили на медогляд.

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В аеропорту Красноярська чоловік влаштував різанину

За словами очевидців, невідомий чоловік сидів у кафе в аеропорту Красноярська. Там він схопив ніж і почав бігати по будівлі, нападаючи на пасажирів. В результаті інциденту є щонайменше один потерпілий.

В росЗМІ повідомили, що під час нападу постраждав 39-річний Мансурбек Т. Його відвезли до лікарні з колото-різаною раною спини та травмою вуха.

Згодом стало відомо, що було становлено особу чоловіка, який влаштував різанину. Ним виявився 40-річний громадянин Узбекистану Умід Каїмов. Під час допиту Каїмов повідомив, що причиною нападу нібито стали ревнощі. Водночас потерпілий стверджує, що не знайомий з Умідом.

В аеропорту Красноярська чоловік влаштував різанину: дивіться відео