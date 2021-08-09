В аэропорту Сицилии возможны задержки рейсов из-за извержения вулкана Этна: видео

На итальянском острове Сицилия ночью на 9 августа вновь проснулся вулкан Этна. Из-за этого аэропорт Катании заявил о возможных задержках рейсов.

Опасности для населенных пунктов нет

Извержение началось около 4 утра. По словам Бориса Бенке из Национального института геофизики и вулканологии Италии, во время деятельности вулкана не было "ничего ненормального".

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Черный пепел накрыл дома и улицы в провинции Катания на северо-востоке Сицилии. Именно из-за вулканического пепла и возможны задержки рейсов.

Убирать улицы итальянцы начали еще утром. Сообщений о разрушенных зданиях не было.

На Сицилии проснулся вулкан Этна: видео

Вулканический пепел покрыл улицы провинции: видео

Предыдущие извержения Этны