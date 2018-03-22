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Аэропорту "Киев" присвоено имя Сикорского

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Аэропорту
Аэропорту "Киев" присвоено имя Сикорского / Фото из открытых источников

В четверг, 22 марта, депутаты Киевского городского совета приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Теперь аэропорт будет носить название коммунальное предприятие "Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского.

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"Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", – сказал заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Кто такой Игорь Сикорский? Выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии. Во время учебы в Киевском политехническом институте спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.

Теги: Новости Украины Новости Киева авиация КГГА
Источник: 24 Канал
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