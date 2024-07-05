Россия хочет использовать аэростаты заграждения против украинских БпЛА

Россияне планируют использовать систему на аэростатах "Барьер" против украинских БпЛА. Она уже якобы имеет первые заказы.

Ранее аэростаты заграждения уже использовали в Первой и Второй мировых войнах. Суть заключается в том, что аэростаты поднимают в небо сетки, которые, в свою очередь, должны перехватить украинские БпЛА.

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Аэростаты заграждения

Известно, что целую систему аэростатов под названием "Барьер" предложена на профильной конференции посвященной борьбе с дронами. Идею презентовал российский стартап "Первый дирижабль", выступающий как авиационное конструкторское бюро. Они продвигали идею аэростатов заграждений еще с сентября 2023 года.

Сама идея заключается в создании сети из аэростатов, которые находятся в ангарах, раскрывающихся, и поднимаются в воздух в случае необходимости и натягивают огромную сетку высотой до 250 метров, которая и должна стать барьером для вражеских дронов,

– пишет Defence Express.

Сообщается, что максимальная грузоподъемность одного аэростата ограничена 30 килограммами, что свидетельствует о необходимости применения чрезвычайно легких сеток. сама идея не является новой, а копирует решение с аэростатами во время других войн. Однако тогда они удерживали не сетки, а металлические тросы.

Компания "Первый дирижабль" заявила, что уже не только провела успешные испытания, но и получила первые заказы. В то же время у российской компании есть концепция, по которой система "Барьер" строится не на аэростатах, а на коптерах, которые выполняют аналогичную задачу с подъемом и натяжением сетки. Аналитики предполагают, что подобный механизм может получить распространение на территории России.

К слову, Defence Express ранее писал, что из-за неспособности сбить украинские дроны Россия оправдывает это диверсантами. То есть дроны вроде бы запускаются не с территории Украины, а из России.