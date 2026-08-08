Румыния затопила баржи, чтобы на 2 – 3 дня улучшить работу АЭС, затрудненную из-за мели Дуная

В Румынии из-за понижения уровня воды в Дунае возникли трудности с работой единственной в стране АЭС "Чернаводе". Для решения этой проблемы власти приняли решение затопить 4 баржи, чтобы перенаправить воду.

По оценкам специалистов, такие меры должны обеспечить работу реактора на несколько дней. Об этом пишет Digi24.

Что известно о затоплении барж?

Понижение уровня воды в Дунае, которую использовали для охлаждения турбин, привело к остановке первого реактора. Чтобы сохранить второй в рабочем состоянии, страна пытается направить к нему поток воды.

Для этого Бухарест затопил 4 баржи с камнями у рукава Дуная. В субботу, 8 августа, власти отправили на дно 2 судна, работы длились примерно 11 часов.

Контролируемое затопление осуществлялось путем закачки воды в кессоны, чтобы опустить баржи на поверхность воды. Затем их наполняли, чтобы спуск был максимально сбалансированным. Они расположены примерно в 500 метрах от входа в рукав Бала,

– сообщили в Национальной администрации румынских вод.

Вечером 8 августа ведомство объявило, что операция по затоплению последних двух барж с целью ограничения понижения уровня воды в районе электростанции длилась 7 часов. Суда должны образовать два искусственных порога, которые будут способствовать перенаправлению части потока в рукав, питающий электростанцию.

Что известно о проблеме?

Эксперты утверждают, что очень сложная операция должна продлить работу второго реактора максимум на три дня. Это может дать электростанции дополнительную неделю для работы.

Учитывая меры, принятые властями до затопления барж, а также то, что в результате этих работ, а именно разблокировки и углубления дна канала, мы получили избыточный уровень воды, мы все же ожидаем незначительного повышения уровня после проведения этой меры, что позволит нам работать еще несколько дней,

– рассказал директор компании Nuclearelectrica Эмиль Маковей.

Глава Минобороны страны заявлял, что каждый день работы АЭС "Чернаводе" втрое покрывает любые расходы. Отметим, что станция производит около 20% всей электроэнергии Румынии.

На днях власти уже взрывали скалу в русле Дуная и проводили работы по углублению дна реки. Однако этого оказалось недостаточно. Директор АЭС Ромео Уржан заявлял, что без дополнительных мер второй реактор придется остановить уже через несколько дней.