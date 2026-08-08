За оцінками фахівців, такі дії мають вберегти роботу реактора на кілька днів. Про це пише Digi24.

Що відомо про затоплення барж?

Обміління води в Дунаї, яку використовували для охолодження турбін, призвело до зупинки першого реактора. Щоб залишити другий у робочому стані, країна намагається спрямувати до нього потік.

Для цього Бухарест затопив 4 баржі з камінням біля рукава Дунаю. У суботу, 8 серпня, влада відправила на дно 2 судна, роботи тривали приблизно 11 годин.

Контрольоване затоплення здійснювалося шляхом закачування води в кесони, щоб опустити баржі на поверхню води. Згодом їх наповнювали, щоб спуск був максимально збалансованим. Вони розташовані приблизно за 500 метрів від входу в рукав Бала,

– повідомили у Національній адміністрації румунських вод.

Увечері 8 серпня відомство оголосило, що операція із затоплення останніх двох барж для обмеження зниження рівня води в районі електростанції тривала 7 годин. Судна мають утворити два штучні пороги, які сприятимуть перенаправленню частини потоку до гілки, яка живить електростанцію.

Що відомо про проблему?

Експерти стверджують, що дуже непроста операція має продовжити роботу другого реактора максимум на три дні. Це може дати електростанції додатковий тиждень для роботи.

З огляду на заходи, вжиті владою до затоплення барж, та на те, що в результаті цих робіт, а саме розблокування та днопоглиблення каналу, ми отримали надлишковий рівень води, ми все ж очікуємо незначного підвищення рівня після вжиття цього заходу, що дозволить нам працювати ще кілька днів,

– розповів директор компанії Nuclearelectrica Еміль Маковей.

Очільник Міноборони країни заявляв, що кожен день роботи АЕС "Чернаводе" втричі покриває будь-які витрати. Зазначимо, що станція виробляє близько 20% усієї електроенергії Румунії.

Днями влада вже підривала скелю в руслі Дунаю та виконувала роботи для поглиблення дна річки. Проте цього виявилося замало. Директор АЕС Ромео Уржан заявляв, що без додаткових заходів другий реактор доведеться зупинити вже через кілька днів.