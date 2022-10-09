Скорее всего, его задача – достижение пробивных и прорывных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Что известно о Суровикине

Генерала Суровикина называют "мясником". Отмечают, что он жесткий и жестокий. Новый руководитель российских войск воевал в Чечне и Сирии, а раньше возглавлял космически-воздушные войска России.

Это отбитый на всю голову пехотный генерал, возомнивший себя летчиком. Но из него летчик, как из меня Папа Римский,

– подчеркивает Свитан.

О его кровожадности свидетельствует один из первых приказов в должности, который почувствовали на себе простые украинцы. Вчера вечером его назначили, отмечает военный эксперт, а сегодня ночью был нанесен ракетный удар по мирному населению Запорожья.

"Он не генерал, не офицер. Это – животное. Именно он давал команду о выполнении этого удара, ведь он руководит этими террористическими российскими войсками. Он руководит уже вторые сутки, это его вступление на трон. Он всем показал, что он уже здесь, он уже рулит", – сказал летчик-инструктор.

Однако военный эксперт уверяет: реальные результаты на украинском фронте Суровикину показать не удастся. Это можно было делать на сирийском, когда бомбили незащищенные мирные города.

Но украинцы могут дать по зубам. Более того, ПВО сейчас понимает, что сейчас будет переведен акцент на авиационную составляющую с использованием ракетных поражений,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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Украине нужно больше оружия

Свитан отмечает, что украинскому военно-политическому руководству нужно донести до наших партнеров важность получения в срочном порядке:

систем ПВО,

самолетов;

паритетного оружия, чтобы уничтожать не только сами ракеты, но и их носители.

Нужны как минимум "Томагавки" с дальностью 2 000 – 2500 километров. Если получим такие ракеты, тогда сможем эти Ту-22 и Су-34, которыми бомбили Запорожье, доставать на аэродромах,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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