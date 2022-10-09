Найімовірніше, його завдання – досягнення пробивних та проривних цілей. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Що відомо про Суровікіна

Генерала Суровікіна називають "м'ясником". Зазначають, що він – жорсткий та жорстокий. Новий керівник російських військ воював у Чечні та Сирії, а раніше – очолював космічно-повітряні війська Росії.

Це відбитий на всю голову піхотний генерал, який уявив себе льотчиком. Але з нього льотчик, як з мене Папа Римський,

– наголошує Світан.

Про його кровожерливість свідчить один з перших наказів на посаді, який відчули на собі прості українці. Вчора ввечері його призначили, зауважує військовий експерт, а сьогодні вночі був завданий ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя.

"Він не генерал, не офіцер. Це – тварина. Саме він давав команду про виконання цього удару, адже він керує цими терористичними російськими військами. Він керує вже другу добу, це його вступ на трон. Він усім показав, що він вже тут, він вже рулить", – сказав льотчик-інструктор.

Однак військовий експерт запевняє: реальні результати на українському фронті Суровікіну показати не вдасться. Це можна було робити на сирійському, коли бомбили незахищені мирні міста.

Але українці можуть дати по зубах. Ба більше, ППО зараз розуміє, що зараз буде переведено акцент на авіаційну складову з використанням ракетних уражень,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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Україні потрібно більше зброї

Світан наголошує, що українському військово-політичному керівництву потрібно донести до наших партнерів важливість отримання у терміновому порядку:

систем ППО,

літаків;

паритетної зброї, щоб знизувати не лише самі ракети, а і їхні носії.

Потрібні щонайменше "Томагавки" з дальністю 2 000 – 2500 кілометрів. Якщо отримаємо такі ракети, тоді зможемо ці Ту-22 та Су-34, якими бомбили Запоріжжя, діставати на аеродромах,

– відзначив полковник запасу ЗСУ.

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