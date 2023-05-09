В городе Нарве, что в Эстонии, 9 мая на границе с Россией повесили плакат с изображением "бункерного деда" Владимира Путина. Там написано, что он является военным преступником.

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"Путин – военный преступник"

Впоследствии стало известно, что эту акцию организовал Нарвский музей. По словам его директора Марии Сморжевских-Смирновой, этот плакат имеет целью напомнить, что "все имеет свою цену".

Это заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней. Она недвусмысленно напоминает, что здесь у нас в Нарве проходит граница. Плакат расположен на стене, на которой развевается эстонский флаг,

– сказала руководитель музея.



Плакат о том, что Путин военный преступник / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Представители российской пограничной службы в Ивангороде обращались к эстонским "коллегам" с просьбами убрать этот плакат. Что неудивительно, они получили отказ.

Акция в Польше

Отметим также, что украинские и польские активисты развернули 9 мая в Варшаве большую художественную инсталляцию у мавзолея советским солдатам. Об этом сообщили в Укринформ.

Собственно, к этому мавзолей российская делегация во главе с послом России в Польше планирует прийти для возложения цветов.

У памятника советским солдатам установили сотни украинских флажков, многие из которых залиты красной краской, небольшие деревянные кресты с фамилиями погибших украинцев и поляков, макеты жилых домов с надписями на них – Буча, Мариуполь, Бахмут, Херсон, Ирпень,

– говорится в источнике.

Инсталляция в Польше перед российским мавзолеем: смотрите видео Укринформ

Добавим напоследок, что "День Победы" для России совсем не радостный. Конечно, вражеская пропаганда изо всех сил пытается кричать "деды воевали" и другие лозунги, однако выглядит это жалко.

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К тому же не удалось Кремлю в этом году даже организовать приличный парад в Москве. По Красной площади ездили не современные танки, а музейные экспонаты.