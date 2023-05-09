У місті Нарві, що в Естонії, 9 травня на кордоні з Росією почепили плакат із зображенням "бункерного діда" Владіміра Путіна. Там вказано, що він є воєнним злочинцем.

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"Путін – військовий злочинець"

Згодом стало відомо, що цю акцію організував Нарвський музей. За словами його директорки Марії Сморжевських-Смирнової, цей плакат має на меті нагадати, що "все має свою ціну".

Це заздалегідь спланована музеєм і організацією Propastop інсталяція, яка провисить кілька днів. Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас, у Нарві, проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор,

– сказала керівниця музею.



Плакат про те, що Путін військовий злочинець / Фото зі соцмереж

Зверніть увагу! Представники російської прикордонної служби в Івангороді зверталися від естонських "колег" з проханнями прибрати цей плакат. Що не дивно, вони отримали відмову.

Акція у Польщі

Зазначимо також, що українські та польські активісти розгорнули 9 травня у Варшаві велику художню інсталяцію біля мавзолею радянським солдатам. Про це повідомили в Укрінформ.

Власне, до цього мавзолею російська делегація на чолі з послом Росії у Польщі планує прийти для покладання квітів.

Біля пам'ятника радянським солдатам установили сотні українських прапорців, багато з яких залиті червоною фарбою, невеликі дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з написами на них – Буча, Маріуполь, Бахмут, Херсон, Ірпінь,

– йдеться в джерелі.

Інсталяція в Польщі перед російським мавзолеєм: дивіться відео Укрінформ

Додамо наостанок, що цьогоріч "День Побєди" для Росії зовсім не радісний. Звісно, ворожа пропаганда з усіх сил намагається кричати "дєди воєвалі" та інші гасла, однак має це все жалюгідний вигляд.

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До того ж не вдалось Кремлю цьогоріч навіть організувати пристойний парад у Москві. Власне, по Красній площі їздили не сучасні танки, а музейні експонати.