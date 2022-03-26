На акции в Славутиче погиб человек, – СМИ

Местная жительница рассказала, что во время акции в Славутиче погиб человек. Оккупанты открывали огонь и применяли светошумовые гранаты.

В Киевской ОВА информацию о гибели человека пока не подтвердили. Не было и опровержения информации.

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Заместитель начальника отдела ВМСИ ЧАЭС Валентина Одиница рассказала также о по меньшей мере 2 пострадавших. Женщина рассказала, что утром 26 марта местные жители вышли на протест против российских оккупантов.

Сначала люди стояли на местной площади. Впоследствии двинулись к колонне захватчиков.

Они начали стрелять, стрелять поверх, бросали светошумовые гранаты. Один человек погиб, двое ранены. Никто не отступил и мы их доперли до выхода из города, до круга,

– рассказала Единица.

Оккупанты обстреляли блокпост

Еще 23 марта в Славутиче оккупанты обстреляли блокпост. Орки пытались зайти в город. Однако ничего не вышло.

Уже 25 марта в МВД призвали жителей Славутича не выходить из дома. В городе работали снайперы. Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины – заявил, что Славутич де-факто заблокирован российскими захватчиками.

Российские захватчики 26 марта вторглись в город. Нелюди захватили городскую больницу.

Местные жители с национальной символикой вышли на масштабную акцию протеста против врагов.

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