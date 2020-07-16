Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский. Законопроект вызвал возмущение среди украинцев, поэтому 16 июля неравнодушные вышли на акцию протеста "Без языка нет нации".

Под Верховной Раду на акцию собрались сотни людей, сообщает 24 канал. Большинство активистов используют защитные маски, но социальную дистанцию соблюдают не все.

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Люди держат плакаты с надписями "Той хто мову забуває, той нікчемну душу має", "Слово – зброя", "Мова єднає", "Проблема може бути тільки у корови: корова має язика та не має мови", "Руки геть від мови" и многие другие.

На месте акции также разложили сцену.

Акция протеста из-за законопроекта Бужанского / Фото Андрея Костюка (24 канал)



Что происходит на акции протеста под Верховной Радой: смотрите онлайн-трансляцию 24 канала

Что предусматривает законопроект Бужанского