"Их мечта – воля": в Киеве состоялась традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова"
В Киеве в воскресенье, 2 июня, состоялась традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова". На этот раз родные военнопленных и неравнодушные украинцы собрались на демонстрацию на Оболони.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. На традиционную акцию собралось немало украинцев, а также присоединились водители.
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В Киеве состоялась акция с призывом освободить бойцов "Азова" из плена
В Киеве на Оболони состоялась традиционная мирная акция Free Azovstal Defenders. Родные, близкие и неравнодушные украинцы вышли на демонстрацию, чтобы напомнить, что защитники Мариуполя уже более 2 лет находятся во вражеском плену.
Так, участники акции традиционно стояли с плакатами в руках, привлекая внимание общества. К акции также присоединились и водители, которые нанесли на свои машины теги Free Azov.Справка. Родные и близкие пленных бойцов "Азова" еженедельно проводят в Киеве акции с призывом освободить Героев из плена. Еженедельно украинцы собираются в разных локациях столицы в 12:00, чтобы устроить демонстрацию. Главная цель таких акции – напомнить о том, что защитников Мариуполя ждут дома.
В Киеве состоялась акция в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук
В Украину из плена вернулись 75 украинцев
- 31 мая состоялся обмен пленными и в Украину вернулись 75 украинцев. Среди них были как военные, так и гражданские.
- Так, из плена освободили 70 мужчин и 5 женщин. Среди них: 37 военнослужащих ВСУ, 21 нацгвардеец, 7 пограничников, 6 бойцов ТрО и 4 гражданские украинки. Некоторые из пленных не слышали голос родных с начала полномасштабного вторжения.
- В то же время из бригады "Азов" вернули только одного человека – женщину, которая не видела сына более 2 лет. Женщина находилась на "Азовстали", прошла плен и получила незаконный приговор, однако ее удалось спасти.
- Также среди освобожденных были защитники "Азовстали" – четверо из частей Нацгвардии, один пограничник, один из Военной службы правопорядка и один боец ТрО. Однако важно отличать защитников Мариуполя от бойцов "Азова", а именно их во время этого обмена не было.