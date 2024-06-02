"Их мечта – воля": в Киеве состоялась традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова"

В Киеве в воскресенье, 2 июня, состоялась традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова". На этот раз родные военнопленных и неравнодушные украинцы собрались на демонстрацию на Оболони.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. На традиционную акцию собралось немало украинцев, а также присоединились водители.

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В Киеве состоялась акция с призывом освободить бойцов "Азова" из плена

В Киеве на Оболони состоялась традиционная мирная акция Free Azovstal Defenders. Родные, близкие и неравнодушные украинцы вышли на демонстрацию, чтобы напомнить, что защитники Мариуполя уже более 2 лет находятся во вражеском плену.

Так, участники акции традиционно стояли с плакатами в руках, привлекая внимание общества. К акции также присоединились и водители, которые нанесли на свои машины теги Free Azov.

. Родные и близкие пленных бойцов "Азова" еженедельно проводят в Киеве акции с призывом освободить Героев из плена. Еженедельно украинцы собираются в разных локациях столицы в 12:00, чтобы устроить демонстрацию. Главная цель таких акции – напомнить о том, что защитников Мариуполя ждут дома.

В Киеве состоялась акция в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук

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