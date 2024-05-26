"Ты живешь, они – выживают": в Киеве состоялась акция в поддержку пленных бойцов "Азова"

В Киеве в воскресенье, 26 мая, состоялась очередная акция в поддержку пленных бойцов "Азова". Главная цель таких демонстраций – напомнить украинцам о том, что защитники Мариуполя уже третью весну находятся в российском плену.

Как сообщает корреспондентка 24 Канала, традиционная мирная акция началась на Днепровской набережной. На демонстрацию с различными плакатами в руках вышло немало украинцев.

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Плен убивает

Бойцы "Азова" уже 2 года находятся в российском плену. Еженедельно, каждое воскресенье родные и близкие пленных азовцев выходят на мирные демонстрации Free Azovstal Defenders, чтобы напомнить, что защитники Мариуполя находятся во вражеском плену.

Участники акции стояли с плакатами в руках. К демонстрации присоединились также и водители, которые также выступали с призывом освободить военнопленных бойцов "Азова".

Акция в поддержку "Азова" в Киеве / Фото Валентины Полищук

Каждый раз организаторы акции призывают украинцев участвовать в таких акциях. Украинские защитники защищали Мариуполь 86 дней, из которых 82 – в полном окружении. Более 2 лет более 900 азовцев находятся в российском плену, в нечеловеческих условиях. Украинские защитники давали отпор противнику, силы которого значительно превосходили, а сейчас – переживают ад плена. Именно поэтому важно напоминать о подвигах Героев – защитников Мариуполя.

К пленным применяют все возможные пытки

Оккупанты с особой жестокостью относятся к пленным азовцам. Как рассказывал Денис "Редис" Прокопенко, защитников Мариуполя постоянно пытают током и водой, морят голодом и жаждой, а также наносят различные телесные повреждения.

Сейчас Россия нарушила каждую из норм Женевских конвенций. К военнопленным азовцам применяют все возможные виды пыток,

– отметил "Редис".

Прокопенко добавил, что типичный вид украинского военнопленного, который вернулся из плена, – это минимум на треть от собственного веса похудевший военный с хроническими заболеваниями, травмами и ранениями, что неправильно зажили.