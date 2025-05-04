"Мечтаю услышать голос сына": в Киеве прошла акция в поддержку украинских пленных

В воскресенье, 4 мая, в Киеве состоялась традиционная акция в поддержку пленных украинских защитников. Все неравнодушные украинцы на этот раз собрались на остановке "Парк Муромец".

Как сообщила корреспондентка 24 Канала, которая посетила акцию, традиционно поддержать пленных бойцов вышло немало людей. Такие демонстрации – напоминание украинцам и мировому сообществу, что сотни бойцов "Азова" до сих пор находятся в российском плену.

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Акция в поддержку пленных в Киеве

В воскресенье, 4 мая, в Киеве на остановке "Парк Муромец" состоялась акция Free Azovstal Defenders в поддержку пленных бойцов "Азова". Воины, которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении, уже почти три года находятся во вражеском плену.

Неравнодушные украинцы, родные и близкие азовцев вышли на мирную демонстрацию с плакатами в руках. Они призвали не быть равнодушными к тем, кто с мая 2022 года находится в плену.



Акция Free Azovstal Defenders в Киеве / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Некоторые из участников акции пришли с домашними любимцами.



Участники акции пришли с домашними любимцами / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

В российском плену украинские защитники находятся в нечеловеческих условиях, подвергаются постоянным пыткам, теряют десятки килограммов, а болезни – становятся хроническими. Особенно жестоким пыткам подвергаются бойцы "Азова", поэтому важно, чтобы их освободили из плена.

К акции в поддержку "Азова" традиционно присоединились и водители. Они демонстрировали плакаты из окна автомобилей, а другие – сигналили в поддержку акции.



Акция в Киеве / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Следует отметить, что на акцию вышли не только с призывом вернуть азовцев, но и пленных бойцов из других бригад. Так, на акции заметили маму одного из пленных защитников. Она стояла с щемящим, но лаконичным плакатом: "Найдите и верните сына. 110 ОМБр".



Женщина призывает вернуть сына из плена / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Акция в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Напомним, что 19 апреля состоялся большой обмен пленными. На Пасху домой вернулись 277 украинцев, среди которых 126 морпехов и 55 бойцов "Азова".