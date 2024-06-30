"Боль, крик души и неизвестность": в Киеве состоялась акция в поддержку пленных "Азова"

Традиционно каждое воскресенье в Киеве проходит акция в поддержку военнопленных бойцов "Азова". 30 июня неравнодушные украинцы собрались возле станции метро "Житомирская".

Как сообщает корреспондентка 24 Канала, на акцию поддержки традиционно вышло немало людей. Такие демонстрации – напоминание украинцам и мировому сообществу, что сотни бойцов "Азова" до сих пор находятся в российском плену.

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В Киеве состоялась традиционная акция в поддержку "Азова"

В воскресенье, 30 июня, на Берестейском проспекте возле станции метро "Житомирская" состоялась акция в поддержку бойцов "Азова", которые уже третий год находятся в российском плену.

Все неравнодушные украинцы, родные и близкие военнопленных в 15:00 собрались на проспекте с мирной демонстрацией. Традиционно, участники акции Free Azovstal Defenders стояли с плакатами в руках, чтобы напомнить обществу о пленных. К демонстрации также присоединились и водители.

Третий год во вражеском плену находится около 900 бойцов "Азова". Они мужественно защищали Мариуполь и давали отпор врагу в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении.

Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" в Киеве / Фото Валентины Полищук

К слову, 25 июня Украина провела обмен пленными, во время которого удалось вернуть 90 человек. Среди них 52 военнопленных – защитники Мариуполя и "Азовстали", однако ни один из них не является бойцом бригады "Азов".