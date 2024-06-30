Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу, на акцію підтримки традиційно вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

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У Києві відбулася традиційна акція на підтримку "Азову"

У неділю, 30 червня, на Берестейському проспекті біля станції метро "Житомирська" відбулася акція на підтримку бійців "Азову", які вже третій рік перебувають у російському полоні.

Усі небайдужі українці, рідні та близькі військовополонених о 15:00 зібралися на проспекті з мирною демонстрацією. Традиційно, учасники акції Free Azovstal Defenders стояли з плакатами в руках, щоб нагадати суспільству про полонених. До демонстрації також долучилися й водії.

Довідка. Третій рік у ворожому полоні перебуває близько 900 бійців "Азову". Вони мужньо боронили Маріуполь та давали відсіч ворогу протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені.

Акція на підтримку полонених бійців "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

До слова, 25 червня Україна провела обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 90 людей. Серед них 52 військовополонених – оборонці Маріуполя й "Азовсталі", однак жоден з них не є бійцем бригади "Азов".