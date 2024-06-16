Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Традиционно, к акции немало неравнодушных украинцев.

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"Ты свободен, а они – нет"

Каждое воскресенье родные и близкие, а также неравнодушные украинцы выходят на мирные акции Free Azovstal Defenders, чтобы напомнить о военнопленных бойцах "Азова". Участники мирной демонстрации с плакатами в руках напоминают стране и миру, что азовцы – уже более 2 лет находятся во вражеском плену, где им приходится переживать адские издевательства.

В это воскресенье, 16 июня, неравнодушные украинцы вышли на демонстрацию на бульвар Николая Михновского возле станции метро "Зверинецкая". К акции присоединились военнослужащие, которые пережили плен, а также водители.

Акция в поддержку "Азова" в Киеве / Фото Валентины Полищук

Справка. Бойцы "Азова" давали отпор оккупантам в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении. Защитники Мариуполя начали эвакуацию с "Азовстали" 16 – 17 мая 2022 года. С тех пор почти 900 азовцев до сих пор находятся во вражеском плену.

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