Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Традиційно, до акції чимало небайдужих українців.

До теми Не мовчи – полон вбиває: фоторепортаж з акції в Києві на підтримку "Азову"

"Ти вільний, а вони – ні"

Щонеділі рідні та близькі, а також небайдужі українці виходять на мирні акції Free Azovstal Defenders, щоб нагадати про військовополонених бійців "Азову". Учасники мирної демонстрації з плакатами в руках нагадують країні й світові, що азовці – вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні, де їм доводиться переживати пекельні знущання.

Цієї неділі, 16 червня, небайдужі українці вийшли на демонстрацію на бульвар Миколи Міхновського поблизу станції метро "Звіринецька". До акції долучилися військовослужбовці, які пережили полон, а також водії.

Акція на підтримку "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

Довідка. Бійці "Азову" давали відсіч окупантам протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточенні. Оборонці Маріуполя почали евакуацію з "Азовсталі" 16 – 17 травня 2022 року. Відтоді майже 900 азовців й досі перебувають у ворожому полоні.

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