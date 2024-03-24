"Третья весна ада": в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных азовцев

На Европейской площади в Киеве 24 марта состоялась акция, цель которой – поддержать военнопленных. Обратим внимание, что такие акции уже приобрели традиционный характер и направлены на постоянное напоминание о тех, кого удерживает Кремль.

Каждые выходные родные, друзья, близкие и просто неравнодушные украинцы выходят, чтобы стать голосом военнопленных. Они требуют, чтобы их как можно скорее выпустили из кремлевской неволи. Заметим, что некоторые пленники находятся в неволе более двух лет.

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Люди требуют возвращения азовцев

Как отметили корреспонденты, люди выстроились в шеренги на ступенях "Украинского дома" на Европейской площади. В руках они держали плакаты с различными надписями. В частности:

"Пока ты молчишь, их пытают",

"Будь голосом пленных",

"Верните АЗОВ",

"Плен убивает",

"Мое сердце второй год в плену",

"Третья весна ада".

Родные военнопленных собираются на такие акции, чтобы в очередной раз привлечь внимание общества и власти к бойцам, которых не один год держат в неволе россияне. Они выражают надежду, что огласка позволит ускорить процесс обмена и возвращения их родных и близких. Ожидает из плена своего мужа и Елена.

Он офицер. Год я не имею о нем никакой информации. Он выходил из Азовстали 17 мая 2022 года по приказу военного командования. Ребенок растет без отца. Последний раз сын видел своего отца в полтора года. Сейчас ему три с половиной,

– рассказала Елена.

Она отметила, что за время пребывания ее мужа в плену она не получила никаких известий. Только в апреле 2023 года она узнала, где именно он находится.

В прошлом году в апреле был обмен с той локации где находится, по предварительным данным, мой муж. Эту информацию мне предоставил освобожденный тогда из плена его побратим, и уже год я больше ничего не знаю: что он, как он и до сих пор ли там. Ни организация Красного Креста, ни ООН никакой информации не дает. Только остается ждать обменов,

– добавила женщина.

Участники акции стали голосом украинских военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

На акции также приходят те, кому удалось вернуться из плена. Среди них – Дмитрий Казацкий с позывным "Орест". Фотографии из Мариуполя пресофицера и фотографа полка "Азов", который был пленником Кремля, без преувеличения облетели весь мир.

В первую очередь – это поддержка родных. Потому что, когда выходит большое количество людей, они видят, что не сами с этой проблемой, что их поддерживают,

– отметил он.

По словам Дмитрия Казацкого, также это еще и информационная поддержка. Он отметил, что эту тему забывать нельзя, и что нельзя прекратить говорить о военнопленных.

Именно поэтому, отмечает он, важно каждую неделю, чтобы каждому украинцу и мировому сообществу напоминали о том, что бороться за украинских военнопленных важно.

Напомним, что 51-й обмен военнопленными Украина провела 8 февраля 2024 года. Тогда домой удалось вернуть 100 человек: 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, а также 26 военнослужащих ВСУ, среди них – 11 тероборонцев.