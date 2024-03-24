"Третья весна ада": в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных азовцев
Источник:Суспильне
На Европейской площади в Киеве 24 марта состоялась акция, цель которой – поддержать военнопленных. Обратим внимание, что такие акции уже приобрели традиционный характер и направлены на постоянное напоминание о тех, кого удерживает Кремль.
Каждые выходные родные, друзья, близкие и просто неравнодушные украинцы выходят, чтобы стать голосом военнопленных. Они требуют, чтобы их как можно скорее выпустили из кремлевской неволи. Заметим, что некоторые пленники находятся в неволе более двух лет.
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Люди требуют возвращения азовцев
Как отметили корреспонденты, люди выстроились в шеренги на ступенях "Украинского дома" на Европейской площади. В руках они держали плакаты с различными надписями. В частности:
- "Пока ты молчишь, их пытают",
- "Будь голосом пленных",
- "Верните АЗОВ",
- "Плен убивает",
- "Мое сердце второй год в плену",
- "Третья весна ада".
Родные военнопленных собираются на такие акции, чтобы в очередной раз привлечь внимание общества и власти к бойцам, которых не один год держат в неволе россияне. Они выражают надежду, что огласка позволит ускорить процесс обмена и возвращения их родных и близких. Ожидает из плена своего мужа и Елена.
Он офицер. Год я не имею о нем никакой информации. Он выходил из Азовстали 17 мая 2022 года по приказу военного командования. Ребенок растет без отца. Последний раз сын видел своего отца в полтора года. Сейчас ему три с половиной,
– рассказала Елена.
Она отметила, что за время пребывания ее мужа в плену она не получила никаких известий. Только в апреле 2023 года она узнала, где именно он находится.
В прошлом году в апреле был обмен с той локации где находится, по предварительным данным, мой муж. Эту информацию мне предоставил освобожденный тогда из плена его побратим, и уже год я больше ничего не знаю: что он, как он и до сих пор ли там. Ни организация Красного Креста, ни ООН никакой информации не дает. Только остается ждать обменов,
– добавила женщина.
Участники акции стали голосом украинских военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
На акции также приходят те, кому удалось вернуться из плена. Среди них – Дмитрий Казацкий с позывным "Орест". Фотографии из Мариуполя пресофицера и фотографа полка "Азов", который был пленником Кремля, без преувеличения облетели весь мир.
В первую очередь – это поддержка родных. Потому что, когда выходит большое количество людей, они видят, что не сами с этой проблемой, что их поддерживают,
– отметил он.
По словам Дмитрия Казацкого, также это еще и информационная поддержка. Он отметил, что эту тему забывать нельзя, и что нельзя прекратить говорить о военнопленных.
Именно поэтому, отмечает он, важно каждую неделю, чтобы каждому украинцу и мировому сообществу напоминали о том, что бороться за украинских военнопленных важно.
Напомним, что 51-й обмен военнопленными Украина провела 8 февраля 2024 года. Тогда домой удалось вернуть 100 человек: 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, а также 26 военнослужащих ВСУ, среди них – 11 тероборонцев.