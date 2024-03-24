Щовихідних рідні, друзі, близькі та просто небайдужі українці виходять, щоб стати голосом військовополонених. Вони вимагають, щоб їх якомога швидше випустили з кремлівської неволі. Зауважимо, що деякі бранці перебувають у неволі понад два роки.

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Люди вимагають повернення азовців

Як зазначили кореспонденти, люди вишикувалися у шеренги на східцях "Українського дому" на Європейській площі. У руках вони тримали плакати з різними надписами. Зокрема:

"Поки ти мовчиш, їх катують",

"Будь голосом полонених",

"Поверніть АЗОВ",

"Полон вбиває",

"Моє серце другий рік у полоні",

"Третя весна пекла".

Рідні військовополонених збираються на такі акції, щоб вкотре привернути увагу суспільства та влади до бійців, яких не один рік тримають у неволі росіяни. Вони висловлюють сподівання, що розголос дозволить пришвидшити процес обміну та повернення їх рідних і близьких. Очікує з полону на свого чоловіка і пані Олена.

Він офіцер. Рік я не маю про нього жодної інформації. Він виходив з Азовсталі 17 травня 2022 року за наказом військового командування. Дитина росте без батька. Востаннє син бачив свого батька у півтора року. Зараз йому три з половиною,

– розповіла Олена.

Вона зауважила, що за час перебування її чоловіка у полоні вона не отримала жодної звістки. Лиш у квітні 2023 року вона дізналася, де саме він перебуває.

Торік у квітні був обмін з тої локації де знаходиться, за попередніми даними, мій чоловік. Цю інформацію мені надав звільнений тоді з полону його побратим, і вже рік я більше нічого не знаю: що він, як він і чи досі там. Ні організація Червоного Хреста, ні ООН ніякої інформації не дає. Тільки залишається чекати обмінів,

– додала жінка.

Учасники акції стали голосом українських військовополонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На акції також приходять ті, кому вдалося повернутися з полону. Серед них – Дмитро Козацький з позивним "Орест". Світлини з Маріуполя пресофіцера та фотографа полку "Азов", котрий був бранцем Кремля, без перебільшення облетіли весь світ.

У першу чергу – це підтримка рідних. Тому що, коли виходить велика кількість людей, вони бачать, що не самі з цією проблемою, що їх підтримують,

– зазначив він.

За словами Дмитра Козацького, також це ще й інформаційна підтримка. Він наголосив, що цю тему забувати не можна, і що не можна припинити говорити про військовополонених.

Саме тому, зазначає він, важливо кожного тижня, щоб кожному українцеві та світовій спільноті нагадували про те, що боротися за українських військовополонених важливо.

Нагадаймо, що 51-й обмін військовополоненими Україна провела 8 лютого 2024 року. Тоді додому вдалося повернути 100 людей: 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, а також 26 військовослужбовців ЗСУ, серед них – 11 тероборонців.