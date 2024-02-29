Історію військового розповів директор Дніпропетровської клінічної лікарні. Сергій Риженко зазначив, що від довгого стояння в захисника наступила атрофія ніг.

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Схуд на 35 кілограмів

Миколі 50 років. Чоловік родом з Волинської області. Захищати Батьківщину від російських загарбників пішов добровольцем. На жаль, під Червоним Лиманом після бою потрапив у ворожий полон.

Побачив своїми очима справжні російські бараки, в яких перебувало до тисячі людей в одному приміщенні. Камери, де не було ковтка свіжого повітря, де їли стоячи. Каша, хліб та шматочок оселедця привели до дистрофії, схуд на 35 кілограмів,

– розповів про звільненого з полону воїна директор лікарні.

Додав, що кожного дня у захисника були страх та думки за трьох діток, сім'ю й Україну, яку любить, і дуже хоче далі жити.

Звільнений з полону захисник / Фото з соцмереж Сергія Риженка

Микола пройшов 5 російських таборів. У полоні доводилося по 16 годин на добу стояти. Благав Бога дати можливість повернутись додому.

Від довгого стояння наступила атрофія нижніх кінцівок. Падав на підлогу та одержував гумовою палицею по ребрах. Страхи, що сім'я, світ та Україна вже ніколи не повернуться. В ці хвилини дуже хотілося вмерти. Коли їли стоячи, слухав знущання та нелюдську поведінку зомбованих, жорстоких наглядачів, які примушували вчити огидні російські вірші,

– розповів Сергій Риженко.

На щастя, захисник повернувся. Лікар зазначив, звільнений з полону воїн зізнався, що вперше посміхнувся, чекаючи родину в лікарні Мечникова, відчуваючи теплі почуття по всьому тілу.

Каже: "В кожного своє щастя". Микола сьогодні дарує свою душу без залишку", – зазначив Риженко.

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