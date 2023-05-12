Миром катится волна акций #UnitedWeWin: люди призывают судить Путина в Гааге

Во всем мире знают, что Путин – главный преступник нашего времени. Неудивительно, что десятками городов мира прокатилась волна акций с требованиями судить его в Гааге.

В десятках городов мира на разных континентах проходят акции в поддержку Украины по случаю годовщины завершения Второй мировой войны. Лозунг "Никогда снова" заменила реальность – "опять война".

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Призывают поддерживать Украину

Политика умиротворения агрессора не принесла успеха. Итак, украинская диаспора и местные активисты призывают мир к продолжению прочной поддержки Украины, чтобы победить агрессора – кремлевский режим Путина – вместе.

6 – 10 мая общественное сообщество "Армия Обществ Украины" ("Communities Army of Ukraine" – CAU) провело серию митингов #UnitedWeWin в более чем 50 городах 27 стран мира. Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.

А уже 13 мая митинги состоятся в Нью-Йорке, Сан-Рафаэле, Кальпе.

Люди митингуют против Путина по всему миру / фото "Армия Обществ Украины"

Путина бросили на "скамью подсудимых"

В Цюрихе и Кишиневе активисты "Армии Общин Украины" упекли Путина на "скамью подсудимых". Таким образом они подчеркивают, что международный трибунал уже ждет рассмотрения дела.

На митингах прозвучали слова благодарности демократическим странам всего мира за поддержку Украины, требования прекратить геноцид России в Украине, исключить страну-агрессора из Совбеза ООН, а также наказать российских военных преступников.

Мир увидел также новые мощные антивоенные работы известного украинского художника Андрея Ермоленко.



Новые антивоенные иллюстрации Андрея Ермоленко / Фото "Армия Обществ Украины"



Новые антивоенные иллюстрации Андрея Ермоленко / Фото "Армия Обществ Украины"

Подчеркиваем, что мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии России. Совместными усилиями нам удастся победить.