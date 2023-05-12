У десятках міст світу на різних континентах тривають акції на підтримку України з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Гасло "Ніколи знову" замінила реальність – "знову війна".

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Закликають підтримувати Україну

Політика умиротворення агресора не принесла успіху. Тож, українська діаспора та місцеві активісти закликають світ до продовження міцної підтримки України, щоб перемогти агресора – кремлівський режим Путіна – разом.

6 – 10 травня громадська спільнота "Армія Громад України" ("Communities Army of Ukraine" – CAU) провела серію мітингів #UnitedWeWin у понад 50 містах 27 країн світу. Про це повідомляється на сторінці організації у фейсбуці.

А вже 13 травня мітинги відбудуться у Нью-Йорку, Сан-Рафаель, Кальпе.

Люди мітингують проти Путіна по всьому світу / фото "Армія Громад України"

Путіна "кинули на "лаву підсудних"

У Цюриху та Кишиневі активісти "Армії Громад України" запроторили Путіна на "лаву підсудних". Таким чином вони наголошують, що міжнародний трибунал вже чекає на розгляд справи.

На мітингах вкотре прозвучали слова подяки демократичним країнам всього світу за підтримку України, вимоги припинити геноцид Росії в Україні, виключити країну-агресорку з Радбезу ООН, а також покарати російських військових злочинців.

Світ побачив також нові потужні антивоєнні роботи відомого українського художника Андрія Єрмоленка.



Нові антивоєнні ілюстрації Андрія Єрмоленка / Фото "Армія Громад України"



Нові антивоєнні ілюстрації Андрія Єрмоленка / Фото "Армія Громад України"

Наголошуємо, що світ продовжує підтримувати Україну у протистоянні Росії. Спільними зусиллями нам вдасться перемогти.