Прошли рядом с Маршем Равенства: противники шествия провели контр-акцию "За традиционные ценности"

В Киеве утром 14 июня прошел Марш Равенства. Одновременно с ним также прошла контр-акция "За традиционные ценности".

Полиция остановила их попытку пройти к месту проведения акции ЛГБТ-движения. Свое движение они продолжили только после завершения марша Pride, передает 24 Канал.

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Как прошла акция "За традиционные ценности"

Активисты "Правой молодежи" и "Карпатской сечи" провели акцию "За традиционные ценности" рядом с Маршем Равенства в Киеве.

Акция "За традиционные ценности" прошла в Киеве: смотрите видео

Организаторы Марша заявили, что "КиевПрайда" сегодня не было, поскольку ему не дали нормально пройти по улицам столицы.

Также на перекрытом участке улицы были столкновения, некоторых задержали. Однако пока полиция официально не сообщила о причинах задержаний и дальнейших действиях в отношении задержанных.

Как проходила акция "За традиционные ценности" / Фото Сергея Окунева / NV

Участники акции "За традиционные ценности" заявили, что выступают против ЛГБТ-пропаганды в Украине. В комментарии для NV некоторые из них сказали, что, по их мнению, ЛГБТ-движение – это "шаг к коммунизму", который является тоталитарной идеологией.