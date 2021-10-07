Акциз на IQOS в Украине: Гетманцев рассказал, что будет после уговоров бизнеса

С 1 января 2021-го акцизную ставку на табачные изделия для электрического нагрева в Украине полностью сравняли с сигаретной. Бизнес призвал власти не повышать налог на ТИЭН в течение следующих лет.

По словам предпринимателей, такой шаг приведет к росту контрабанды и потере иностранных инвесторов. На smart-вечеринке "Слуг народа" в Трускавце 24 канал узнавал у председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, прислушается ли власть к уговорам бизнеса.

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Как повышался акциз на IQOS В январе 2020 года Верховная Рада приняла закон №466. В соответствии с ним акцизы на IQOS увеличились на 320%. В Налоговом комитете ВРУ заявили, что сделали это, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами". Впоследствии бизнес лоббировал поднятие акциза на 250%, а не на 320%, как предусматривал законопроект, а разницу хотел рассрочить. В феврале 2021-го председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил снизить на 30% акциз на IQOS и Glo. Однако потом от этой идеи во ВРУ отказались.

"Здоровью вредит все, кроме кислорода"

Даниил Гетманцев, глава Налогового комитета Верховной Рады Украины, планирует дискутировать с представителями бизнеса и коллегами из парламента относительно акцизов на ТИЭН. Однако он подчеркивает: "Я не принимаю каких-либо аргументов в отношении того, что ТИЭН являются менее вредным продуктом для потребления".

По его мнению, "здоровью вредит все, кроме кислорода".

Почему акцизы на сигареты с фильтром должны повышаться, а на ТИЭН – нет? Я абсолютной логики не вижу. Однако мы еще будем дискутировать с бизнесом,

– сказал Гетманцев.



Гетманцев заявил, что здоровью вредит все, кроме кислорода / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Важно Налоги на IQOS: в Philip Morris раскрыли последствия увеличения акциза в Украине

Что говорит бизнес

Ранее гендиректор Philip Morris Ukraine Костас Салварас в комментарии 24 каналу отметил, что "вследствие увеличения акциза стоимость товаров выросла в среднем на 10 гривен". Долго придерживаться умеренной ценовой политики при таком уровне акцизов на ТИЭН не удастся, заверил он.

Обратите внимание: согласно действующему Налоговому кодексу,

Салварас считает, что ежегодное повышение акциза приведет к росту нелегальной торговли и потере иностранных инвесторов. Он призвал обратить внимание на налоговую политику Японии.

Налоги на табачные изделия для электрического нагрева и обычные сигареты отличаются. На ТИЭН налоги довольно низкие и это мотивирует международные компании инвестировать в эту категорию,

– пояснил гендиректор Philip Morris Ukraine.



Данные предоставлены Philip Morris Ukraine / инфографика 24 канала

В то же время Гетманцев призвал Японию брать пример с Украины.

Если мы зададимся целью найти какой-то опыт в другой стране, в которой подтверждается наш тезис, то мы его найдем,

– отметил председатель налогового комитета ВРУ.

По его словам, увеличение акциза на табачные изделия для электрического нагрева уже позволило привлечь в бюджет 5,2 миллиарда гривен за первое полугодие 2021-го. "Это очень классные цифры", – резюмировал Гетманцев.



Гетманцев готов к дискуссиям с бизнесом / Фото Pixabay